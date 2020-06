Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten in Bielefeld auf 450, 406 davon sind inzwischen genesen. Fünf Menschen sind in Verbindung mit dem Virus gestorben. Von den aktuell Erkrankten werden sechs Personen im Krankenhaus behandelt, eine Person liegt auf der Intensivstation.

In Quarantäne befinden sich in Bielefelder derzeit 460 Personen, 13 weniger als noch am Freitag. Die Neuinfektionsrate in Bielefeld liegt bei 5,6 pro 100.000 Einwohner.