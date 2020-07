Gerüchte um Tönnies-Jet

Bielefeld (WB/ca). Am Flughafen Bielefeld-Windelsbleiche achtet einen Bürgerinitiative von Anwohnern seit längerer Zeit darauf, dass die Ruhezeiten eingehalten werden. Dabei hat die Initiative auch Jets des Unternehmens Tönnies im Blick, nachdem zuletzt am Karfreitag eine Maschine des Konzerns während der Mittagsruhe gelandet war. Aktuell argwöhnen Anwohner, Manager, die in Corona-Quarantäne sein müssten, flögen mit einem der Jets, und deshalb trage die Maschine D-CBCT keinen Tönnies-Schriftzug mehr auf dem Heckleitwerk.

Von Westfalen-Blatt