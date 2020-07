Weltweit kleinsten Herzschrittmacher in Bielefeld verpflanzt

Klinikum Mitte führt OP als erste in ganz Norddeutschland aus

Bielefeld (WB). Erstmals wurde am Donnerstag an einem Krankenhaus in OWL beziehungsweise ganz Norddeutschland einem Patienten der weltweit kleinste Herzschrittmacher eingesetzt. Der gerade mal 1,6 Zentimeter große Überlebenshelfer kommt dabei völlig ohne Kabel aus.