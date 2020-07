Clausen will sich nicht entschuldigen

Zuletzt hatte es massive Kritik an Clausen gegeben. Der Oberbürgermeister habe keinen Mund-Nasen-Schutz getragen, sich nicht an Abstandsregeln gehalten, Selfies mit Fans im Getümmel machen lassen und im Vorfeld nicht klar genug kommuniziert, dass die Feiern wegen Corona nicht aus dem Ruder laufen dürften, so der Vorwurf. Mit seiner Aussage eine Woche vor dem Heidenheim-Spiel, es werde niemand reglementiert und es werde keine Bußgelder geben, habe er die Fußballfans regelrecht zum Feiern in Gruppen eingeladen, finden viele Bielefelder. Auch das Verhalten des DSC-Präsidenten Hans-Jürgen Laufer und insbesondere das Auftreten einiger DSC-Spieler auf dem Dach eines Autos mit Megafon in den Händen mitten in der Stadt haben bei vielen Menschen Fassungslosigkeit und Kopfschütteln ausgelöst. Dadurch seien die Fans erst angestachelt worden.

Von den Feiern gibt es Fotos und Videos, die Clausen in der Menschenmenge entweder beim Abklatschen (mit der Faust) oder auch beim Selfiemachen mit einer DSC-Anhängerin im Arm zeigen. Clausen selbst sagt: “Ich habe nicht mitgefeiert.“ Das ist es aber auch nicht, was ihm unterstellt wird. Vielmehr geht es um sein Verhalten und seiner Vorbildfunktion, der er nach Meinung der Kritiker nicht nachgekommen sei.

Die Bielefelder CDU hatte daraufhin eine Entschuldigung vom OB gefordert. „Das Verhalten von Clausen ist mehr als unglücklich. Wie will er das den Familien erklären, die ihre Kinder seit Wochen zu Hause betreuen und nicht zur Kita oder in die Schule lassen können? Er fordert zurecht die Einhaltung von Regeln, hält sich aber selbst nicht daran“, sagt Ralf Nettelstroth (CDU). Ähnlich äußerten sich andere Entscheidungsträger der Stadt, darunter auch der Sprecher der Bielefelder Kaufmannschaft Henner Zimmat. Clausen, so Nettelstroth, sei an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert. Mit dem Wahlkampf habe die Forderung nach Entschuldigung nichts zu tun, sagt der Oberbürgermeisterkandidat, sondern vielmehr sei sie Ausdruck der Verärgerung der CDU und vieler Bielefelder, die sich ein Zeichen von Clausen erhofft hatten.

Der Oberbürgermeister ließ mitteilen, dass er sich seiner Aufgabe und seinem Amt sehr bewusst sei. Ein hoher Schutz der Gesundheit stehe an erster Stelle.

Weitere Berichte: Clausen will DSC-Fans das Feiern nicht verbieten

Im Kreuzfeuer der Kritik

Kommentar: Vorbild? Fehlanzeige