SEK stürmt Wohnung – Mann festgenommen

Anwohner rufen nach Streitigkeiten an der Ernst-Rein-Straße in Bielefeld die Polizei

Bielefeld (WB). Anwohner und Augenzeugen bemerkten am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr vor einem Sechsfamilienhaus an der Ernst-Rein-Straße Auseinandersetzungen unter einer Personengruppe. Sie gaben an, dass ein Mann am Boden lag und mit einer Waffe bedroht wurde. Zahlreiche Polizisten rückten aus, da ein Schuss gefallen sein soll.