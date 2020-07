15 Bielefelder Klinikärzte sind top

Aus dem EvKB erhielt Prof. Dr. Eckard Hamelmann, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, gleich vier der begehrten Empfehlungen: Er gilt als Top-Mediziner für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Allergologie, Asthma, Neurodermitis und Nahrungsmittelunverträglichkeit. Mit Prof. Dr. Martin Driessen, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, und Dr. Martin Reker, in der Klinik der Leitende Arzt der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen, wurden gleich zwei Spezialisten aus Bethel für die Schwerpunkte Suchterkrankungen ausgezeichnet.

Von Kardiologie bis Epileptologie

Privatdozent Dr. Carsten Israel, Chefarzt der Kardiologie, gilt für die Redaktion als ausgewiesener Spezialist für Rhythmologie/Herzschrittmacher. Auch die Chirurgie des EvKB ist in der Focus-Liste vertreten: Prof. Dr. Matthias Simon, Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie, wird für Operationen bei Hirntumoren als Experte geführt. Aus dem Krankenhaus Mara haben es gleich drei Ärzte des Epilepsie-Zentrums in das Focus-Ranking geschafft: Chefarzt Prof. Dr. Christian Bien, Dr. Christian Brandt, Leitender Arzt der Abteilung für Allgemeine Epileptologie, und Dr. Tilman Polster, Leitender Arzt der Abteilung für Kinder-Epileptologie, sind Spezialisten für die Behandlung von Epilepsie.

Prof. Dr. Hisham Fansa, Chefarzt der Klinik für Plastische, Wiederherstellungs- und Ästhetische Chirurgie sowie Handchirurgie des Klinikums Bielefeld am Standort „Mitte“, ist vor allem als Spezialist für die Rekonstruktion der weibliche Brust etwa nach einer Krebsoperation hochgelobt. Prof. Dr. Dr. Holger Sudhoff, Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie – ebenfalls in „Mitte“ – ist unter anderem empfohlen als Fachmann bei Fehlfunktionen der Ohrtrompete, die Mittelohr und Nasenrachenraum verbindet. Als Herzspezialisten empfiehlt die Focus-Liste Prof. Dr. Christoph Stellbrink, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin. Privatdozent Dr. Jochen Feldkamp, Chef der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, ist ein deutschlandweit anerkannter Endokrinologe. Prof. Dr. Reinhard Burk, Chefarzt der Augenklinik am Klinikum Bielefeld Rosenhöhe, ist Glaukomspezialist, Dr. Gerhard Ritter leitet als Chefarzt die Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie. Prof. Dr. Werner Bader schließlich, Chefarzt des Zentrums für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, ist erneut als Fachmann für die Behandlung von Brustkrebs auf der Focus-Liste 2020.

Kriterien der Focus-Liste

Seit mehr als 20 Jahren veröffentlichen die Magazine Focus und Focus Gesundheit Listen der führenden Mediziner Deutschlands. Durch eine unabhängige Datenanalyse, so der Verlag, sollen die Besten anhand verschiedener Kriterien ermittelt werden. In die Bewertung fließen auch die Ergebnisse von Umfragen bei medizinischen Fachgesellschaften ein, Empfehlungen von Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen sowie Fachkollegen. Weitere Auswahlkriterien sind wissenschaftliche Tätigkeiten, hohe Eingriffszahlen oder Studienteilnahmen. Die Zahl der Veröffentlichungen wird in einer Fachdatenbank recherchiert.