Genehmigungen fürs Kirmesvergnügen an der Bielefelder Radrennbahn fehlen noch

Bielefeld (WB). Der vom Bielefelder Schaustellerverein geplante temporäre Freizeitpark an der Radrennbahn wird verschoben. Ursprünglich wollten die rund 50 Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Buden am 16. Juli öffnen. „Unser Ziel ist jetzt der 23. Juli“, sagt Andre Schneider, Vorsitzender der Schausteller in Bielefeld.