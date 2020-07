Zwei Beteiligte in Gewahrsam genommen – Ermittlungen dauern an - Update

Bielefeld (WB).Zu einem SEK-Einsatz ist es am späten Donnerstagabend an der Ernst-Rein-Straße gekommen. Anwohner hatten gegen 21.15 Uhr vor einem Sechsfamilienhaus lautstarke Auseinandersetzungen bemerkt. Ein Mann, so die Augenzeugen, soll am Boden gelegen haben und mit einer Waffe bedroht worden sein.