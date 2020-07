Erstklassig war das nicht

Clausen wird hoffentlich am besten wissen, dass sein Verhalten mehr als ungeschickt war an diesem Tag einer Aufstiegsfeier, die aus dem Ruder lief. Bielefeld hat hier leider kein gutes Bild abgegeben. Nicht die Fans, nicht einige Spieler, nicht der Zeugwart, der als Offizieller des Vereins ebenso mit auf dem Dach des Arminia-Fahrzeugs stand und Clausen auch nicht. Es spricht Bände, dass der Leiter des städtischen Corona-Krisenstabs Dr. Udo Witthaus das Verhalten einiger DSC-Spieler als nicht mal amateurhaft bezeichnet. „Damit würde man den Amateuren Unrecht tun.“ Aber auch Clausen hat sich nicht professionell verhalten. Ebenso übrigens wie Bielefeld-Fans, die vor dem Rathaus einen Autofahrer mit Gütersloher Kennzeichen verbal massiv attackiert haben. Das Video im Internet ist nur noch peinlich und keine gute Werbung für diese Stadt.

Es ist offensichtlich: Der Oberbürgermeister wollte den DSC-Fans die Party nicht verderben. Schon schlimm genug, dass es keine offizielle Feier mit der Mannschaft auf dem Rathausbalkon geben konnte. Da wollte der OB wenige Wochen vor der Kommunalwahl am 13. September nicht noch zusätzlich als Spaßbremse gelten und als Spielverderber hingestellt werden. Und so ließ er eine weitestgehend unkontrollierte Feier zu. Mit hunderten von Menschen, dicht an dicht stehend, laut grölend, mit allen Kontakten und Ansteckungsrisiken, die es in einer solchen Situation nunmal gibt.

Gewiss sind solche Szenen nie ganz zu verhindern. Und ein Großaufgebot der Polizei – wer will das schon? Aber: Mit seiner Ankündigung, die Feier nicht reglementieren zu wollen, auf Bußgelder zu verzichten und mit der Aussage, „die Begeisterung zuzulassen, die sich Fans und Mannschaft so sehr wünschen“, hat er vielen DSC-Anhängern einen Freifahrtschein zum Feiern ausgestellt. Und das trotz eines nach wie vor hochansteckenden Virus, das – siehe Gütersloh – zu ganz bösen Folgen führen kann.

Dass sich Clausen selbst nicht vorbildlich verhielt, macht die Sache nicht besser. Auch wenn ihm rein rechtlich nichts vorzuwerfen sein mag, dann sollte ein OB stets mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist ihm leider nicht gelungen.

Die Gesundheit der Menschen ist wichtiger als Aufstiegsjubel. Die Regeln gelten für alle – auch für Fans und den Fußballsport. Es bleibt zu hoffen, dass die Zahl der Infizierten nicht weiter steigt.

