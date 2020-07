Zeitglich gelten im Tagesvergleich vier Bielefelder mehr als Genesen. Damit wurden jetzt seit Beginn der Pandemie 475 Bielefelder gemeldet, die sich mit Corona infiziert haben, 22 haben einen Bezug zum Fleischverwerter Tönnies. 425 der gemeldeten Bielefelder gelten als wieder genesen. Aktuell sind demnach 45 infiziert. Fünf Menschen aus Bielefeld sind mit Corona verstorben.

In den Bielefelder Krankenhäusern werden mit Stand von Freitag fünf Coronapatienten behandelt, einer davon intensivmedizinisch und unter Beatmung. Unter Quarantäne stehen in der Stadt 548 Personen, vier weniger als am Vortag.