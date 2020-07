Zunächst sollte der Auftritt auf den 31. Oktober verschoben werden. Doch auch dieser Termin fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Nun soll Atze Schröder am 21. März 2021 in die Seidensticker Halle kommen, unmittelbar nach dem bereits geplanten Zusatztermin am 20. März 2021. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.