Von den positiv Getesteten sind mittlerweile 436 Menschen genesen. Das sind zwei mehr als am Vortag. Aktuelle Krankenhauszahlen liegen laut Auskunft der Stadt erst am Mittwoch wieder vor.

In der Stadt Bielefeld gibt es fünf Corona-Tote. In Quarantäne befinden sich zur Zeit 530 Personen. Das sind neun weniger als am Vortag.

Die Neuinfektionsrate der vergangenen sieben Tage liegt bei 4,4 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 15 Neuinfizierten.

Im Zusammenhang mit Testungen hat die Uni Bielefeld Partnern ein neues Verfahren entwickelt, wonach das Corona-Testergebnis innerhalb von nur 16 Minuten ermittelt werden könne.