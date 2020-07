Seltene Zwillingsgeburt in Bielefeld

Milena, 2160 Gramm leicht, hatte es einfach eiliger und wollte unbedingt als Sonntagskind geboren werden. Am 5. Juli um 23.40 kam die Kleine auf die Welt und machte im wahrsten Sinne Platz für ihren Bruder. „Der Junge hat quer gelegen, und wir mussten eine sogenannte äußere Wendung machen, die bestens geklappt hat“, berichtet Uwe Graf, Oberarzt in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am EvKB, der die Geburt der Zwillinge begleitete. Am nächsten Tag, exakt zwei Minuten nach Mitternacht war der kleine Artjom mit 2300 Gramm auch auf der Welt.

„Wir haben uns noch bei der Geburt darüber unterhalten, ob die beiden an zwei Tagen Geburtstag haben werden.“ Uwe Graf lacht gemeinsam mit den Eltern Maria Kroo-Vogel und ihrem Mann Thomas. Das junge Paar aus Bielefeld hat mit den Zwillingen einen Doppelstart ins Familienleben hingelegt. „Wir haben uns einfach nur gefreut, dass wir gleich zwei Kinder bekommen haben.“ Die 31-jährige junge Mutter strahlt übers ganze Gesicht. Papa Thomas hingegen konzentriert sich darauf, seine Tochter behutsam zu wickeln. Und Uwe Graf, der seit 1992 in der Geburtshilfe arbeitet, hat trotz seiner umfangreichen Erfahrung mal wieder eine Überraschung erlebt: „Es war tatsächlich für mich das erste Mal, dass ein Zwillingspärchen an zwei Tagen geboren wurde.“