Höckelmann ist länger zu sehen

Die Kunsthalle bietet auch wieder ein Vermittlungsprogramm vor Ort an. Erfahrene Kunstvermittler geben Hintergrundinformationen zur Ausstellung „Antonius Höckelmann. Alles in allem“ und zur parallel laufenden Sammlungspräsentation an. Das neu entwickelte Format „Auftakt“ bietet thematische Einführungen: Die Besucher erhalten in der geräumigen Eingangshalle etwa zehn Minuten einführende Informationen und erfahren Wissenswertes für ihren eigenen Rundgang durch die Ausstellung. Die Gruppengröße ist auf maximal 20 Personen beschränkt, damit der Mindestabstand gewahrt werden kann. Der „Auftakt“ findet immer sonntags um 11.30 und um 16 Uhr statt. Darüber hinaus sind private Führungen in kleinen Gruppen von bis zu sieben Personen buchbar. Anmeldung bei Matthias Albrecht unter albrecht@kunsthallebielefeld.de.

Der Besuch und die Teilnahme am Vermittlungsprogramm der Kunsthalle Bielefeld erfolgen entsprechend eines Hygieneplans, der nach behördlichen Vorgaben entwickelt und umgesetzt wurde. Die Vorsorgemaßnahmen für den Infektionsschutz umfassen unter anderem eine Besucherbegrenzung, eine gezielte Besucherführung im Eingangsbereich sowie die vermehrte Reinigung neuralgischer Orte. Die Besucher werden vor Ort auf die Hygienevorschriften hingewiesen. Es gilt die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Dieser kann mitgebracht oder an der Kasse erworben werden. Große Taschen oder Rucksäcke dürfen nicht in die Kunsthalle mitgenommen werden.