Hintergrund sind die anhaltenden Probleme bei der zentralen Zulassungsstelle in der Innenstadt. Dazu wird die CDU einen Antrag in die nächste Sitzung der Bezirksvertretung am 27. August einbringen. Darin wird die Verwaltung aufgefordert, eine Zulassungsstelle im Sennestadthaus oder anderer Stelle im Bielefelder Süden einzurichten und gegebenenfalls das Personal aufzustocken.

Begründet wird dies unter anderem damit, dass gerade in Sennestadt ein erheblicher Teil des Bielefelder Autohandels ansässig ist. Eine Zulassungsstelle in Sennestadt ließe sich leicht einrichten, so die CDU, eine Dezentralisierung der Aufgaben wäre demnach sinnvoll.

Die CDU weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es bereits in den Jahren 2007 bis 2010 im Bielefelder Süden eine Zulassungsstelle gab.

Seit Jahren gäbe es bei der Kfz-Zulassungsstelle laut FDP Probleme. Die derzeit wieder überlangen Wartezeiten auf Zulassungen seien nicht nur ein Ärgernis für die Betroffenen, sondern ein echtes Wirtschaftshemmnis und mache Bielefeld zum Gespött in der ganzen Region. Die von der Amtsleitung angekündigten Maßnahmen seien nicht im Ansatz ausreichend und zeigten ein erschreckendes Maß an Rückständigkeit, so die FDP.