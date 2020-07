Vom weißen Rauch bei Karstadt

Baudezernent Gregor Moss kommt zwar als gebürtiger Bonner nicht aus Bielefeld und hat viel im Rheinland gewirkt. Aber dennoch neigt er nicht dazu, gleich auf den Tischen zu tanzen. Auch wenn – wie im Fall Karstadt – weißer Rauch aufzuziehen scheint. Ostwestfälisch ausgedrückt spricht Moss davon, vorsichtig optimistisch zu sein. Möchte man die Botschaft etwas positiv zuspitzen, heißt das nichts anderes wie: Die Sache scheint so gut wie klar.

Aber so weit ist es offenbar noch nicht. Es müssen noch ein paar Detailfragen geklärt werden, heißt es, die Verhandlungspartner dem vorgelegten Rettungsplan noch zustimmen. Kaum zu glauben, dass dies nicht erfolgt und somit nicht nur 120 betroffene Mitarbeiter/innen möglicherweise ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern Karstadt aus der Stadt verschwinden muss.

Zuletzt war das befürchtete Aus in der öffentlichen Diskussion aufgrund von anderen, ebenso wichtigen Themen wie dem Fall Tönnies, Corona allgemein und dem Arminia-Aufstieg scheinbar etwas in den Hintergrund geraten. Der Verbleib des Warenhauses ist aber viel zu bedeutend für die Stadt. Somit gehört das Thema auf Platz 1 der Wichtigkeit – und zwar aller Beteiligten. Es sollte mehr Priorität haben als beispielsweise manche vermeintliche Lieblingsprojekte einiger wie der Jahnplatzausbau oder die Verkehrswende im Hauruckverfahren. Nicht zuletzt deshalb, weil die 120 Karstadt-Mitarbeiter/innen um ihre Arbeitsplätze bangen und sich viele Bielefelder auch deshalb einen Verbleib wünschen. Und auch, weil viele Menschen dort ganz einfach sehr gerne einkaufen.

Manches in die Jahre gekommene Warenhaus entspricht angeblich nicht mehr den modernen Ansprüchen einer attraktiven Stadt. Das ist sicher nicht ganz falsch. Und auch wenn Experten grundsätzlich das Ende des Geschäftsmodells Warenhaus beschwören, wäre ein Verlust dieses Magneten mit dieser Geschichte, an diesem Standort, zu diesem Zeitpunkt, mitten in der Innenstadt eine Katastrophe.

Zumal manche Träumereien von etwas Neuem dort in 1a-Lage, das erstens modernsten architektonischen Erwartungen entspricht, zweitens keinen Warenhaus-Charakter hat, drittens nicht zu Loom-ähnlich ist und viertens ein fantastisches Einkaufserlebnis bietet, zwar schön sein mögen, aber angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen unrealistisch erscheinen. Wenn es überhaupt jemanden gäbe, müsste dieser schon Millionensummen mitbringen, damit sich dort etwas Vernünftiges realisieren ließe. Kaum möglich.

Bei einem Karstadt-Aus droht ein Leerstand über Monate oder gar Jahre. Dann wäre dieser Teil der City fortan ein Schandfleck. So weit darf es nicht kommen.

Aus Bielefelder Sicht muss somit die Rettung gelingen – verbunden hoffentlich mit einem Schritt in Richtung mehr Einkaufsvergnügen, mit mehr emotionalen Erlebnissen beim Shoppen statt nur dem ganz praktischen und nüchternen Kauf.

Karstadt ist seit 64 Jahren in Bielefeld. Das mehrstöckige Gebäude in der City hat eine Verkaufsfläche von 30.920 Quadratmetern. Nächste Woche könnte es eine Entscheidung geben. Es gibt weißen Rauch – jetzt fehlt nur noch die offizielle Nachricht.

Zum Bericht: Hoffnung für Karstadt in Bielefeld.