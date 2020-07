Die Neuinfektionsrate in Bielefeld liegt nach den Zahlen der vergangenen sieben Tage bei 6,8 pro 100.000 Einwohnern, das entspricht 23 Neuinfizierte. In Quarantäne befanden sich am Sonntag (Stand: 10 Uhr) 338 Menschen, sieben mehr als am Vortag. Zahlen aus den Krankenhäusern lagen am Wochenende nicht vor.

Fünf Menschen sind in Bielefeld bislang im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.