Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 19 Uhr. Der 26-Jährige sprach in der Polizeiwache Süd am Stadtring in Bielefeld vor. Eigentlich verhielt er sich vorbildlich, da er eben diese beiden Fundstücke melden wollte. Unfreiwillig wurde er aber selbst zum Verdächtigen aufgrund seines Drogenkonsums undv -besitzes.

Möglicherweise könnten die Gegenstände gestohlen worden sein. Zumindest war das der Eindruck der Polizei. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Den Drogenkonsum gab der Mann ohne Umschweife zu. Im Anschluss der Befragung durchsuchten sie ihn und seine Sachen. Dabei fanden die Polizisten ein Plastiktütchen mit Cannabis, das er in seiner Unterwäsche dicht am Körper trug.

Das Tütchen mit den Drogen wurde sichergestellt. Der 26-Jährige durfte nach einer Anzeigenaufnahme wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz die Wache wieder verlassen.