Die ersten Karussells sind schon da

Eigentlich sollte der Freizeitpark bereits eine Woche eher, am 16. Juli, öffnen. „Doch wir wollen auf Nummer sicher gehen und nichts dem Zufall überlassen“, erklärt André Schneider, Vorsitzender des Schaustellervereins Bielefeld. Neben einem Hygienekonzept musste zum Beispiel auch ein Brandschutzkonzept erstellt werden, da das Areal für den Freizeitpark eingezäunt wird. Dieser etwa 700 Meter lange Zaun ist am Samstag bereits installiert worden. Auch ein Bauantrag musste gestellt werden. Die Genehmigungen seien „alle in Arbeit“, wie Schneider erklärt.

„Jedes Karussell hat ein eigenes Konzept“

Und die ersten Schausteller haben auch bereits mit dem Aufbau ihrer Fahrgeschäfte begonnen. „Jedes Karussell hat ein eigenes Konzept. Das alles benötigt natürlich mehr Vorlaufzeit als sonst“, betont André Schneider. In Fahrgeschäften, in denen der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, müssen die Besucher dann einen Mund- und Nasenschutz tragen.

Insgesamt 40 Schausteller beteiligen sich an dem Kirmesvergnügen der besonderen Art. Zehn Groß-Karussells, darunter zwei Achterbahnen, ein Kettenkarussell und ein Riesenrad, sollen die Besucher anlocken. Eine weitere Hauptattraktion sei noch in Planung. Spielbetrieb, Kinderkarussells, Imbiss- und Aussschankbuden runden das Angebot ab. „Es wird auch einen Biergarten mit Alkohol-Ausschank geben“, erklärt André Schneider. Die neuen Corona-Vorgaben des Landes würden nun auch das möglich machen.

Der Freizeitpark soll zudem durch eine aufwändige Dekoration ins Auge fallen. „Wir haben 10.000 Euro Deko-Kosten veranschlagt“, berichtet Schneider. Der Schaustellerverein spricht zugleich einen Dank an die Stadt und Bielefeld Marketing aus: „Wir erhalten viel Unterstützung, das läuft wirklich unkompliziert.“ So müssen die Schausteller zum Beispiel keine Standgebühr für die Radrennbahn zahlen.

Maximal 1700 Besucher

Um die Corona-Vorschriften einhalten zu können, dürfen maximal 1700 Menschen gleichzeitig auf das Gelände. Die Besucher müssen sich am Eingang an der Heeper Straße registrieren, der Eintritt beträgt ein Euro pro Person. „Wir haben den Eintrittspreis bewusst niedrig gehalten, schließlich wollen wir familienfreundlich sein und den Leuten, die in den Ferien zuhause bleiben, ein paar schöne Stunden ermöglichen“, sagt Klaus Rasch, 2. Vorsitzender der Bielefelder Schausteller. Die Ticketpreise für die Fahrgeschäfte würden sogar leicht reduziert.

Die in der Corona-Krise arg gebeutelten Schausteller hoffen natürlich auf regen Zuspruch und viele Besucher, „denn wir kämpfen ums Überleben“, wie es Rasch ausdrückt. André Schneider fügt hinzu: „Mit Beginn der Corona-Krise hatten wir keine Einnahmen mehr. Dieser Freizeitpark soll zumindest ein kleines Trostpflaster sein.“

Eröffnet wird der Freizeitpark an der Radrennbahn am Donnerstag, 23. Juli. Bis zum 16. August soll es dann immer von Donnerstag bis Sonntag in der Zeit von 14 bis 22 Uhr rund gehen. „Wir wollen zeigen, dass ein Volksfest trotz Corona und den damit verbundenen Einschränkungen möglich ist“, betont der Bielefelder Schaustellerverein.