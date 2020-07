Bereits seit seiner Kindheit “brennt” Marius Prünte für den Radsport. Für das kommende Jahr plant er in den USA den Angriff auf den Titel „Schnellster Radfahrer der Welt“. Der Rekord liegt derzeit bei 296 km/h, gefahren im Windschatten eines Dragsters.

Als Vorbereitung auf den Weltrekordversuch finden in den nächsten Monaten verschiedene Trainingsläufe auf unterschiedlichen Strecken in Deutschland statt. „Startschuss“ ist das 1. Training in Bielefeld, bei dem Marius im Windschatten eines Motorrades fahren wird.

Marius Prünte aus Hamm ist ehemaliger Landesmeister NRW, fuhr 2008 für die Nationalmannschaft und hat bei den Olympischen Spielen der Feuerwehren in Südkorea 2018 zwei Goldmedaillen gewonnen.

Wie kann das funktionieren? Zunächst wird Prünte, Jahrgang 1990, über ein Seil mit dem Fahrzeug verbunden sein, um “Fahrt aufzunehmen”, denn aufgrund der extrem langen Übersetzung wäre ein Start aus dem Stand nicht möglich. Ab einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h wird er vom Dragster gelöst und kann mit reiner Muskelkraft im Windschatten bis zur Rekordmarke beschleunigen.

Wie schnell er dann genau sein wird? Das hängt von der Tagesform und den Witterungsbedingungen ab – aber Marius Prünte peilt einen Wert von mehr als 300 km/h an.