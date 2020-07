Nach Verlobungsfeier in Bielefeld: 12 Neuinfektionen

Bielefeld (WB/abe). Auch an diesem Dienstag gibt es in der offiziellen Meldung 498 Neuinfektionen seit Ausbruch der Epidemie (davon 39 mit Tönnies-Bezug). Wegen technischer Probleme beim Robert-Koch-Institut konnten in den vergangenen Tagen jedoch keine Neuinfektionen gemeldet werden. Tatsächlich gibt es in der Stadt Bielefeld aber noch weitere 14 Menschen, deren Corona-Tests positiv ausgefallen sind und die erst in den kommenden Tagen Eingang in die Statistik finden können.

Von Westfalen-Blatt