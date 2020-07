Mann (59) aus Bethel vermisst

Bielefeld (WB/abe). Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Bethel. Der 59-jährige, anfallskranke Mann wurde zuletzt am Montagabend gegen 23.30 Uhr an seinem Wohnort, einer Einrichtung für betreutes Wohnen am Ebenezer Weg in Bielefeld-Bethel, gesehen. Es besteht die Gefahr, dass er sich bei einem Sturz nicht selbst helfen kann.

Von Westfalen-Blatt