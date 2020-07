„Akute Gefährdungslage“ in Brackwede

Auslöser des Problems ist der Rückbau des Stadtrings von vier auf zwei Fahrspuren. Die Baumaßnahme, die stadtauswärts mit einer Straßensperrung einher geht, läuft seit gut zwei Wochen. Sie stellt die Geduld und das Sicherheitsempfinden etlicher Anwohner täglich erneut auf die Probe. Denn eine Blechlawine aus den Wagen auch ortsunkundiger Autofahrer schiebt sich vor allem zu den Stoßzeiten morgens und nachmittags durch dafür ungeeignete Wohnstraßen, um die Sperrung des Stadtrings irgendwie zu umfahren.

Städtische Umleitungen greifen nicht

Die Behörde habe es versäumt, „einen Umgehungsverkehr des gesperrten Teilstücks des Stadtrings zu regeln und zu beschildern“, formuliert die beauftragte Anwaltskanzlei in ihrer Mitteilung an Amtsleiter Olaf Lewald. Betroffen seien die sieben Straßen Papenkamp, Am Wißbrock, Kössener Straße, Wiedenbrücker Straße, Krefelder Straße, Sauerlandstraße und Rhedaer Straße. Sie bekämen den Verkehr ab, der über die Berliner Straße den Stadtring erreichen will, dann aber umdrehen muss und nach Streckenalternativen sucht, weil die Zufahrt gesperrt ist. Die beiden bestehenden Umleitungen des Amtes für Verkehr, einmal über die nahe Hauptstraße, einmal großräumig über die Gütersloher Straße und den Südring, greifen offenbar nicht.

Aus Sicht der Anwohner besteht vor allem in der Kössener Straße, einer Tempo-30-Zone mit vielen Kindern und Senioren, eine „Gefährdungslage, die allein durch Versäumnisse Ihrer Behörde verursacht worden ist“, heißt es weiter in dem Schreiben an Amtsleiter Lewald, das dem WESTFALEN-BLATT vorliegt. Lewald habe unverzüglich „die erforderlichen Maßnahmen zur effizienten Gefahrenabwehr zu ergreifen“. Andernfalls geht die Anwohnergruppe von einer Amtspflichtsverletzung aus und behält sich vor, verwaltungsgerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Das Thema brennt den Menschen vor Ort also gehörig unter den Nägeln. Sie könnten sich eine wirkungsvollere Umleitung über Cheruskerstraße, Kölner Straße, Berliner Straße, Südring und Windelsbleicher Straße vorstellen – alles breitere Straßen mit Linienbusverkehr, die leistungsstärker sind als die sieben kleinen Wohnstraßen. Diese müssten zeitgleich für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. „Das kann doch kein großer Aufwand sein“, sagt ein direkt betroffener Anwohner. „Es geht doch hier nicht darum, einen Stadtteil wie Brooklyn abzuschotten.“

Anwohner-Vorschlag wird geprüft

Doch anstatt der erhofften, schnellen Reaktion auf die bemängelte Lage kam vom Amt für Verkehr bislang lediglich eine Eingangsbestätigung. Lewald wolle den geschilderten Sachverhalt prüfen lassen und gegebenenfalls „Maßnahmen zum Zwecke der Gefahrenabwehr“ einleiten. Auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES sagte der Amtsleiter am Montag: „Mir liegt zu den bestehenden Umleitungen noch keine Alternative vor.“ Er rechne kurzfristig mit einer Rückmeldung aus seiner Fachabteilung, ob der Vorschlag der Anwohner praktikabel sei.

„Alle Verkehrsteilnehmer sind von der Situation genervt. Dabei wäre das Problem mit ein paar Schildern schnell gelöst“, vermutet Anwohnerin Susanne Mey. „Es ist traurig, dass man sich nicht besser Gehör verschaffen kann.“ Ihre Nachbarin Britta Mühlenweg ergänzt: „Man hat das Gefühl, dass es darauf ankommt, wer sich beschwert.“ Die Menschen zwischen Cherusker- und Berliner Straße hätten bei der Stadt scheinbar keine Lobby.