Kein Heeper Ting in diesem Jahr

Heepen (WB). Der Heeper Ting ist eines der größten und besucherstärksten Stadtteilfeste in Bielefeld. Doch nun steht fest: Auch der „Ting“, eigentlich geplant vom 4. bis 6. September, wird in diesem Jahr nicht stattfinden können aufgrund der Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Das erklärten am Dienstag Heepens Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher (SPD), Jürgen Utecht, erster Vorsitzender der Interessen- und Werbegemeinschaft Heepen sowie Peter Skarabis und Ines Fechner vom Heeper Bezirksamt – und machten gleichzeitig vorsichtig Hoffnung, dass zumindest der Weihnachtsmarkt in dem Stadtbezirk in diesem Jahr stattfinden könnte, wenn auch in abgespeckter Form.

Von Hendrik Uffmann