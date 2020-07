Kirchenmusik inmitten der Natur

„Corona hat mich erfinderisch gemacht“, erzählt Claudia Oddo. Da Chöre offiziell in geschlossenen Räumen nicht proben dürfen, hat die Chorleiterin und Sopranistin die Proben von „Mondo Musica“ kurzerhand in den Wald verlegt.

Wer daran teilnimmt, hat seinen Kreislauf automatisch schon mal in Schwung gebracht, denn die Stelle liegt hoch oben am Kammweg und kann nur per Pedes erklommen werden. Das stimmliche Aufwärmtraining ist trotzdem unumgänglich. Tonleiterübungen und Urlaute lockern die Kehlen.

Harmonie zwischen Mensch und Natur

„Ich habe die Übungen an den Wald angepasst“, erklärt Claudia Oddo. Ebenso das Repertoire. Nicht alles funktioniert im trägen Hallraum des Waldes. „Das Ohr muss sich erst an die neuen akustischen Bedingungen gewöhnen“, sagt die erfahrene Sängerin und ergänzt: „Wir singen in Harmonie mit dem Wald, a cappella, so dass wir noch das Vogelgezwitscher hören können beim Singen. Das ist wichtig für die Harmonie zwischen Mensch und Wald.“

Und so enthalten diese ungewöhnlichen Chorproben noch einen therapeutischen, heilsamen Effekt, ähnlich dem Shinrin Yoku, dem in Japan verbreiteten Waldbaden. „Das ganze ist eine Mischung aus Probe und Meditation“, sagt dann auch eine Chorsängerin.

Normalerweise probt „Mondo Musica“ in der Musikschule in Werther. Während seines achtjährigen Bestehens hat sich der etwa 20-köpfige gemischte Chor ein beachtliches Repertoire erarbeitet.