Die erste Musik-Kita in Bielefeld

Bielefeld (WB). Der Name „Zauberflöte“ könnte im Generationen-Quartier an der Jöllheide demnächst Programm sein. Auf dem früheren Gärtnereigelände nimmt ein Kita-Neubau immer konkretere Formen an. Am 1. Oktober eröffnet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) dort seine insgesamt elfte Kindertagesstätte in Bielefeld, die zugleich die erste Musik-Kita in der Stadt sein wird.

Von Arndt Wienböker