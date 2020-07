In der Nacht zu Samstag haben unbekannte Täter Flugblätter mit dem Titel „Rassismus hat Gesichter“ in die Briefkästen von Anwohnern am Kesselbrink gesteckt. Auf den Flugblättern sind unter anderem Polizeibeamte abgebildet, die an einer Polizeikontrolle am 6. Juni auf dem Kesselbrink beteiligt waren. Dabei war es, wie mehrfach berichtet, zu Tumulten gekommen, bei denen zwei Polizisten und ein Asylbewerber aus Burkina Faso verletzt wurden. In der Zeit danach war es zu mehreren Protestkundgebungen gekommen, die Demonstranten warfen der Polizei, in Anlehnung an die Rassismus-Debatte in den USA, rassistisch motivierte Polizeikontrollen vor. Der Vorsitzende des Bielefelder Integrationsrates, Ali Ölmez, hatte einen Monat nach dem Geschehen die Polizeiaktion für korrekt erklärt und sich für zuvor gemachte Äußerungen entschuldigt.

Bereits eine Woche nach den Tumulten auf dem Kesselbrink war es rund um den Platz zu einer illegalen Plakataktion gekommen, bei der auf etwa 30 Plakaten Porträts und Großaufnahmen der an dem Einsatz beteiligten Polizeibeamte abgebildet waren. Die Plakate waren in englischer und deutscher Sprache untertitelt.

Die jetzt verteilten Flugblätter weisen eine ähnliche Optik und ähnlichen Inhalt auf. Die Polizei geht davon aus, dass Flugblätter wie Plakate von denselben Urhebern stammen.

Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere sieht bei der Abbildung von Beamten mit dem gleichzeitigen Vorwurf von Rassismus „deutlich eine Linie überschritten“. Sie hatte bereits nach der Plakataktion im Juni erklärt: „Nach unzulässigen pauschalen Vorwürfen gegen die Institution Polizei werden hier nun sehr persönlich die eingesetzten Polizeibeamten angegriffen. Das legitime Ziel, dem Thema Rassismus und Polizeigewalt Aufmerksamkeit zu verschaffen, wird hier mit persönlicher Gewalt gegen einzelne Bielefelder Polizeibeamte diskreditiert. Angriffe gegen Polizeibeamte sind für mich absolut inakzeptabel und wir werden alles daran setzen, die Täter zu ermitteln.”

Sowohl Plakate wie auch Flugblätter sind als Beweismittel sichergestellt worden, die Ermittlungen zu beiden Strafverfahren dauern an.