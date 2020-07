Strada bleibt und geht

„Wir schließen das Geschäft Ende Juli mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, erklärt Janik-Pörtner (63). Sie und ihr Mann hätten sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, die Boutique mit puristischer Mode nach fünf Jahren aufzugeben. „Langsam kommen wir auch in ein Alter, in dem wir etwas mehr Zeit für uns und unsere fünf Enkelkinder haben möchten“, erklärt Jochen Janik (64.).

„Wir freuen uns, unsere treue Kundschaft weiterhin begrüßen zu dürfen“

Bereits Ende 2019 hatte Cornelia Janik-Pörtner den Modeladen Form Fünf am Niederwall aufgegeben und in ihrer früheren Auszubildenden Kim Vogelsang eine Nachfolgerin gefunden. Jetzt will sich die Mode-Designerin, die in den 1980er Jahren mit der Boutique Picobello in der Arcade ihren ersten Laden in Bielefeld eröffnet hatte, ganz auf das Modegeschäft Strada und den Schmuckladen nebenan (Rathausstraße 6-8) fokussieren. „Wir freuen uns, unsere treue Kundschaft dort weiterhin begrüßen zu dürfen.“ Die vier Mitarbeiterinnen aus dem Strada Pure werden übernommen, versichert die Geschäftsführerin.

Die Nachfolge im Strada Pure (Rathausstraße 9) tritt die Betriebswirtin Iskuhi Hakobyan mit ihrem Bruder Leon Harth, einem Profiboxer, an. Dabei verfolgt die 30-jährige Betriebswirtin ein anderes Konzept. „Wir bieten ausschließlich Damenmode an; mit exklusiven italienischen und französischen Kollektionen.“ Zielgruppe sei die Damenwelt ab Mitte 20 aufwärts. Nach kleineren Umgestaltungen in dem etwa 75 Quadratmeter großen Geschäft soll die „G & A Boutique“ am 7. August in der Altstadt neu eröffnen.

Die Modebranche als zweites Standbein

„Die Lage ist top“, betont Leon Harth. Der 32-jährige gebürtige Armenier, der eigentlich Levon Hakobyan heißt, möchte sich in der Modebranche ein zweites Standbein schaffen. An der Renteistraße 28 betreiben er und seine Schwester bereits ein „G & A-Outlet“. Der Pachtvertrag dort läuft Ende des Jahres aus, über eine Verlängerung sei noch nicht entschieden worden.Während sich Iskuhi Hakobyan federführend um die neue Boutique in der Altstadt kümmern wird, hofft ihr Bruder darauf, demnächst auch seine sportliche Karriere fortsetzen zu können. Mitte März hätte Leon Harth in Berlin eigentlich um die internationale Deutsche Meisterschaft boxen sollen. Dann kam Corona. „Jetzt hoffe ich, am 31. Oktober in Berlin wieder in den Ring steigen zu können“, erklärt der Profiboxer.