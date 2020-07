Kinofilm aus Bielefeld läuft jetzt im ZDF

Die Dreharbeiten mit bekannten Schauspielern wie Tina Ruland, Martin Wuttke, Stephan Grossmann und Sophie Rois hatten im September/Oktober 2017 unter anderem in den Queller Privathäusern der Familien Nölke und Oppenhäuser am Elisenweg stattgefunden – das WESTFALEN-BLATT berichtete. Die Walker+Worm Film GmbH, die ihre Basis anlässlich der Dreharbeiten in die Kurstadt Bad Salzuflen verlegt hatte, fand in Quelle einen optimalen Nebendrehort mit zwei benachbarten Kleinstadt-Häusern.

Die Tragikomödie der Regisseurin Anca Miruna Lazarescu war im Februar 2019 in die Kinos gekommen.