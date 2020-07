Baubranche, Schüco und das Virus

Bielefeld (WB/in). Ein Sensor, an der Arbeitsjacke festgemacht, soll Beschäftigte am Bau besser vor dem Coronavirus schützen. Wie Schüco-Chef Andreas Engelhardt am Rande einer Bilanzpressekonferenz am Mittwoch in Bielefeld erläuterte, erfasst der neu entwickelte, knopfgroße Sensor, wenn sich jemand auf weniger als 1,50 Meter Abstand nähert. In dem Fall wechselt das Licht des Knopfes von Grün auf Rot und zusätzlich ertönt ein Warnsignal.

Von Westfalen-Blatt