Mit der Mao-Bibel in Prag

Zusammengekommen war am Samstagabend der Abschlussjahrgang 1970 der Rudolf-Rempel-Schule – das heißt, neun von 29 Schülerinnen und Schülern, die auf den Tag genau vor 50 Jahren an der Wirtschaftsfachschule ihre Fachreife erlangten.

Diese nach dem Bielefelder Industriellen und Politiker benannte Schule befand sich damals noch an der Sudbrackstraße 24a, beherbergte später die Griechische Schule und wurde inzwischen abgerissen. Heute hält das Rudolf-Rempel-Kolleg an der Rosenhöhe die Erinnerung an den berühmten Bielefelder lebendig.

Klassenfahrt nach Prag

„Unser Deutschlehrer war der kürzlich verstorbene FDP-Politiker Harald Buschmann“, erzählt Karl-Heinz Brock, der viel Zeit investierte, um sämtliche Adressen ehemaliger Klassenkameradinnen und -kameraden ausfindig zu machen. „Die weiteste Anreise hatte Christine Ettrich, geborene Drzisga. Sie lebt heute als Dolmetscherin in Görlitz“, berichtet Brock, der selbst aus Kerpen westlich von Köln anreiste.

In guter Erinnerung ist allen eine Klassenfahrt nach Prag geblieben. Sie fand 1969, also genau ein Jahr nach dem so genannten Prager Frühling statt, bei dem Truppen des Warschauer Pakts den Liberalisierungskurs der damaligen tschechoslowakischen kommunistischen Partei gewaltsam niederschlugen.

Nichts desto trotz liebäugelten die Jugendlichen aus Deutschland damals mit den marxistisch-leninistischen Ideen. „Einige von uns haben sich in Prag eine Mao-Bibel gekauft“, erzählt UweDelskamp.