Von den positiv Getesteten sind mittlerweile 492 Menschen genesen. Das sind 15 mehr als am Samstag. 28 Neuninfektionen stehen im Zusammenhang mit einer Verlobungsfeier.

In Quarantäne befinden sich aktuell 205 Personen. Das sind 20 mehr als am Vortag. Aktuelle Krankenhauszahlen lagen am Wochenende nicht vor. Die Zahl der Verstorbenen liegt weiterhin bei fünf.

Die Neuinfektionsrate liegt nach Angaben der Stadt in den letzten sieben Tage nun bei 11,8 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 40 Neuinfizierten.