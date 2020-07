Seit knapp drei Wochen entstehen immer wieder gefährliche Situationen vor allem in der Kössener Straße, weil Pkw oder Lkw, die sich im bestehenden Umleitungssystem verfahren haben, dort nicht weiter kommen. Wie das WESTFALEN-BLATT berichtete, ist die Tempo-30-Zone schmal und oft zugeparkt. Anwohner haben mehrfach beobachtet, wie selbst der Gehweg von zu schnellen Fahrzeugen zum Ausweichen genutzt wird und dadurch Fußgänger in Gefahr geraten.

Ihrer Verärgerung und Sorge machten die Anwohner etwas Luft mit einem Umleitungsvorschlag, verpackt in ein anwaltliches Schreiben, an das Amt für Verkehr. Amtsleiter Olaf Lewald zeigte sich zunächst einsichtig: „Die Anwohner kennen die Situation vor Ort am besten. Wir haben ihren Vorschlag geprüft und setzen ihn nun um”, kündigte er zu Wochenbeginn an.

Anwohner fühlen sich verschaukelt

Doch die Umsetzung ist bis heute nicht sichtbar geschehen. In der Kössener Straße spielen sich nach wie vor abenteuerliche Ausweichmanöver ab. Anwohner, die vom schnellen Einlenken der Stadt zunächst begeistert waren, sind nun richtig sauer. Manche älteren Leute trauen sich gar nicht mehr aus dem Haus. Dazu sagt Olaf Lewald: „Wir können die kleinen Anliegerstraßen nicht mit ‚Durchgangsverkehr verboten‘ oder ähnlich beschildern. Es wäre schwierig, eine Grenze zu ziehen, welche Straßen betroffen sind und welche nicht. Da kämen wir in Teufels Küche mit der Straßenverkehrsordnung.“ Er wolle statt dessen die Polizei darum bitten, die betreffenden Straßen in Augenschein zu nehmen und die Geschwindigkeiten zu kontrollieren.

Die Anwohner fühlen sich verschaukelt und fürchten sich vor weiteren drei Wochen Chaos. Denn so lange dauert es noch, bis die Stadtring-Baustelle weiter wandert und neue Umleitungen eingerichtet werden müssen.

„Das Amt will das Thema scheinbar aussitzen und setzt dabei die Gesundheit der Anwohner aufs Spiel“, heißt es empört aus der beauftragten Anwaltskanzlei. Vermutlich tue sich erst dann etwas, wenn jemand in Folge der Umleitung angefahren wird. Und dann gehe es um vorsätzliche Amtspflichtverletzung. In dem Fall werde der Amtsleiter persönlich zur Rechenschaft gezogen.

Die Kanzlei behält sich vor, in der kommenden Woche gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Kommentar

Die Anwohner der Kössener Straße haben es in diesen Tagen nicht leicht, und es ist ein großes Glück, dass dort noch niemand zu Schaden kam. Warum das Amt für Verkehr zunächst zwei unpraktische Umleitungen ausweist, dann Einsicht zeigt und Besserung gelobt, um wenig später doch nicht im Sinne der Betroffenen zu handeln, ist kaum nachvollziehbar. Der unbedarfte Betrachter fragt sich zwangsläufig: Wer sonst, wenn nicht das Amt für Verkehr, darf in besonderen Situationen Straßen sperren? Was ist so kompliziert daran, den gebeutelten Anwohnern ausgerechnet während der Sommerferien Ruhe und Entspannung zu gönnen, den gestressten Verkehrsteilnehmern außerdem eine Beschilderung, die sie zügig weiter und nicht in die Irre führt? Markus Poch