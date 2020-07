Das fliegende Rennpferd

Beckmann ist Brieftaubenzüchter und Vorsitzender des Vereins „Rote Taube Milse“. Der hat, erklärt er, noch zehn „reisende“ Mitglieder, also Taubenzüchter, die an Wettflügen teilnehmen. Zwölf dieser Flüge absolvieren die älteren, erfahrenen Tauben bis Ende Juli, am kommenden Wochenende findet der letzte Flug der Saison vom französischen Bar-le-Duc aus statt.

Bis zu 1000 Tauben schicken die knapp 30 aktiven Vereine der Reisevereinigung Bielefeld regelmäßig auf den Weg. „Die Saison beginnt für die Alttauben im Mai mit einer Strecke von 180 Kilometern, die dann gesteigert wird auf bis zu 650 Kilometer“, erklärt Wolfgang Brinkmann, Geschäftsführer der Roten Taube Milse.

Training für Jungtauben

Danach beginnt im August die Reisezeit der jungen Tauben. Mindestens fünf Monate alt müssen sie sein, und mindestens drei der jeweils zehn großen Federn eines jeden Flügels müssen schon „neu“ sein. „Wichtig ist, dass sie wissen, wohin sie zurückkehren müssen“, sagt Beckmann. Anfangs fliegen sie quasi nur um den Schornstein, dann vergrößern sie den Radius um ihren Heimatschlag und machen allmählich größere Rundflüge. Und irgendwann werden die ersten Übungsflüge absolviert.

Dafür hat „Rote Taube Milse“ einen eigenen Anhänger als Trainingswagen ausgestattet. 600 Tiere haben hier Platz, jeweils 20 passen locker in eine Box, in der sie auch getränkt werden können. „So muss nicht jedes Vereinsmitglied selbst die Tiere für die Trainingsflüge einsetzen, sondern alle zusammen werden auf die Reise geschickt“, sagt Beckmann. Für die jungen Tauben geht es dann etwa ins Lippische oder nach Paderborn, von wo sie ihren Weg zurückfinden müssen.

Wenn es dann ernst wird und sie oder die Alttauben zum Wettflug starten, werden alle Tauben eines Bezirkes gemeinsam in der „Einsatzhalle“ in Boxen gesetzt und in einen LKW verladen. „Alle Tauben haben eine Chip, der registriert wird“, erklärt Brinkmann. Wenn sie nach dem Flug wieder in ihrem Heimatschlag ankommen, passieren sie eine Antenne, die exakt ihre Ankunftszeit registriert.

Die Alttauben kommen in aller Regel ohne Verluste wieder heim. „Wenn doch einmal eine erfahrene Taube nicht zurückkehrt, kann man davon ausgehen, dass sie von einem Raubvogel geschlagen worden ist“, sagt Beckmann. Ansonsten sind für die Vögel Überlandleitungen, Windräder oder auch starke Winde eine Gefahr. Und die eine oder andere Taube begegnet unterwegs auch einem anderen Taubenschwarm und schließt sich ihm womöglich an. „Eine Alttaube dreht dann nach einigen Minuten wieder ab. Aber eine junge, die noch dumm ist...“sagt Brinkmann achselzuckend.

Krankenstation

Er hat etwa 90 Tauben, Kollege Beckmann hält etwa 200 Tiere. „Ein Großzüchter“, kommentiert das Brinkmann flachsend. Beckmann unterhält auch eine eigene Aufzuchtstation und hat einen Bereich im Parterre seines Schlages für Jungtiere mit „speziellen Eltern“ (wie etwa Reise-Ass „Anton“) reserviert. Dort kauern in einem Gelege just zwei kleine Täubchen, die erst 14 Tage alt sind und noch recht mager und zerzaust wirken. 14 Tage – das heißt, dass es Zeit ist, sie zu beringen. Fritz Beckmann greift sich das erste Jungtier, schiebt einen der vier Zehen nach hinten, hält die anderen Zehen eng zusammen und schiebt den Ring, der diesen Vogel künftig eindeutig identifiziert, über den Fuß. Ein zweiter Ring kommt ans andere Beinchen. Darauf ist die Telefonnummer von Züchter Beckmann notiert – falls sich die Taube später einmal verirrt und von einem Kollegen aufgegriffen wird.

Beckmann selbst hat auch eine„Päppelstation“ für gestrandete Tauben. Er gehört zu den Züchtern, die alarmiert werden, wenn irgendwo in Bielefeld eine Brieftaube (am Ring zu erkennen) matt und malad entdeckt wird. Ein Patient auf seiner Krankenstation ist derzeit etwa eine Taube aus dem Raum Osnabrück. „Sie ist seit drei Tagen hier und noch etwas dünn. Ich werde sie noch einige Tage füttern und pflegen.“ Danach kann er sie fliegen lassen und fest damit rechnen, dass sie ihren Weg nach Hause findet.

Manchmal aber holen Besitzer ihre Tiere auch persönlich ab. Und Brinkmann bittet zuweilen auch Lkw-Fahrer um Hilfe. „Ich wohne nicht weit von der Autobahn; wenn ich eine Taube zum Beispiel aus Norddeutschland gefunden habe, päppele ich sie auf, setze sie in einen Karton und gebe sie einem Lkw-Fahrer mit, der sie dann irgendwo in der Nähe ihres Heimatschlages auflässt“, erklärt er.

Außerdem gibt es eine Art „Rückholdienst“ des Deutschen Brieftaubenverbandes, der gestrandete Vögel wieder gen Heimat bringt – natürlich nur innerhalb Deutschlands. Eine Taube Beckmanns, die sich nach London verflogen hatte, hat er „abgeschrieben“ und dem englischen Züchterkollegen kurzerhand ihre Papiere geschickt. Ein anderer Vogel wird derzeit in Kaiserlauten gesund gepflegt: „Die Taube ist offenbar von einem Habicht attackiert worden und hat eine Fleischwunde.“ Nicht mehr lange, und sie wird gen Bielefeld zurückreisen.

Methode Witwerschaft

Fragt sich, was die Tauben überhaupt dazu bringt, von Nürnberg, Karlsruhe oder Ettenheim flugs nach Bielefeld zurückzustreben. „Das ist die Methode Witwerschaft“, erklärt Brinkmann. Tauben sind treu und bilden feste Paare. Diese verbandelten Pärchen werden einen Tag, bevor es im Lkw auf die Reise geht, getrennt. Kurz vor dem Einsatz allerdings dürfen sie zueinander und ein wenig turteln. „Mehr aber nicht“, betont Beckmann. Dann wird der Vogel, der am Wettflug teilnimmt, wieder aus dem Pärchen-Separee herausgenommen und „verfrachtet“. Wenn sich am Einsatzort dann die Klappen der Transportbox öffnet, hat er es in der Regel sehr eilig, heimzukehren...

Zu gerne möchten Fritz Beckmann und Wolfgang Brinkmann andere Menschen – und vor allem jüngere – für ihr Hobby begeistern. Beide sind damit groß geworden und haben die Taubenzucht von ihren Vätern übernommen. Der sorgsame Umgang mit lebendigen Tieren ist für sie etwas, das sie nicht missen möchten.