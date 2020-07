In den Sümpfen des Südens

Während seiner Reise hat er auch gleich in den legendären Sun Studios sein aktuelles Album „Memphis Tapes“ aufgenommen, das nur auf Vinyl erschienen ist. „Nicht auf CD, nicht als Stream, das ist was für alte Leute oder die, die das sein möchten“, witzelt Bad Temper Joe bei seinem Konzert. Und dann spielt er das unglaubliche „If Tears were Diamonds“, den Opener des Albums, und schafft einen magischen Moment im Schatten der Sparrenburg. „Das war wahrscheinlich der traurigste Song für heute, schlimmer wird es nicht“, bemerkt er und hat recht. Trauriger wird es nicht, aber auch nicht intensiver. Denn nicht nur in den Noten des Stücks steckt eine ungeheure melancholische Kraft, auch in den Pausen dazwischen. Es klingt, als wären die Zwischentöne in den Sümpfen des amerikanischen Südens verschwunden, aber ihre Voodoo-Geister waberten als Nachhall über das Mississippi-Delta wie Blues-Sirenen, die den empfindsamen Hörer anlocken.

Hommage an Willie Dixons „Spoonful“

Das Meiste im Konzertprogramm sind wunderbare Eigenkompositionen wie „Mind over Matter“, „Man of the Road“ oder „It’s been a while since we talked“, zwischendurch gibt es mal eine Hommage an Willie Dixons »Spoonful« oder auch ein eingestreutes Sample von „Seven Nation Army“ von Jack White. Während White bei seinen Konzerten Selfies rigoros untersagt und die Besucher ihre Smartphones in kleine Safes einschließen müssen, hat Bad Temper Joe eine andere Lösung für allzu aufdringlich fotografierende Fans. Er macht dabei nicht seinem Namen alle Ehre und rastet aus, sondern dreht sich – ohne eine Miene zu verziehen – einfach um und spielt mit dem Rücken zum Publikum weiter.

Coolness trifft beim 1,95-Meter-Hünen auf trockenen Humor, der auch immer wieder in seinen Ansagen durchblitzt. „Ein Blueskonzert ist geprägt von schlechten Witzen und Gitarrestimmen“, sagt der 27-Jährige und stimmt das nächste Lied an, was erstaunlicherweise kein Blues ist. „Ich muss euch was sagen, ich find Blues so auf Dauer ziemlich langweilig“, gesteht Bad Temper Joe den 150 Zuhörern auf der Burgwiese.

Lieder von Frauen und Autos

Der Blues kenne immer nur die gleichen Themen, alle Lieder handeln von Frauen, die weglaufen oder Autos, die kaputt sind. Deswegen habe er angefangen, auch Lieder in anderen Genres zu schreiben und sei dabei auf Country gestoßen: „Da kann man nämlich davon singen, dass die Frau zurück gekehrt ist, auch wenn das Pferd gestorben ist.“

Lange hält Bad Temper Joe es aber nicht aus in der Welt der Cowboys und ländlichen Weizenfeldidylle. Schnell kehrt er zurück zum Blues und zeigt erneut, dass er einer der wichtigsten deutschen Vertreter dieses Genres ist.

Beim Burgsommer geht es am kommenden Mittwoch, 22. Juli, um 18.30 Uhr weiter mit einem Best-of zum 10. Geburtstag des Wissenschafts-Wettbewerbs FameLab Germany, außerdem stehen noch ein Krimi-Abend mit Mechtild Borrmann und Norbert Horst (23. Juli) sowie ein Konzert mit dem Duo White Coffee (24. Juli) auf dem Programm. Tickets für die Veranstaltungen gibt ausschließlich online im Vorverkauf.