Am ersten richtig schönen Ferienwochenende war nicht nur die Bielefelder Innenstadt rappelvoll – Shoppen macht nun einmal bei Sonnenschein und der Aussicht auf ein Eis mehr Spaß –, sondern auch die Freizeiteinrichtungen erfreuten sich regen Zulaufs.

„Voller als sonst“

„Es ist voller als sonst in den Ferien“, konstatiert Jonas Tillmann, der am Samstag im Kletterpark die Oberaufsicht hat. „Die Menschen können raus, reisen weniger und nutzen die regionalen Angebote.“ Wie eben Familie Henkenjohann, die sich auf Klettertour in die Lüfte begeben will und sich auf einen mittelschweren Parcours geeinigt hat. 100 Mutige dürfen gleichzeitig in einen der Parcours, dann könne es sich – Corona-konform – eigentlich nicht „knubbeln“, sagt Tillmann.

1500 Besucher zugelassen

Limitiert ist auch der Zugang zum benachbarten Tierpark Olderdissen. Wenige Minuten nach 12 Uhr sind bereits fast 950 Menschen im Tierpark, sie werden am derzeit einzigen Zugang, dem Haupteingang, genau gezählt. „350 Autos dürfen auf den Parkplatz, 1500 Gäste in den Park“, sagt Mitarbeiterin Tanja Düe. Dann sollten sich die Besucher eigentlich gut auf dem weiträumigen Gelände zwischen Hochlandrindern, Störchen, Wölfen und Bibern verteilen. Immerhin, am Sonntag vergangener Woche haben sie und ihre Kolleginnen gut 5000 Besucher gezählt. „Wir mussten zwischendurch den Park schließen.“ Aber länger als eine Viertelstunde war die Wartezeit kaum. „Wir bitte deshalb alle, nicht länger als drei Stunden im Tierpark zu bleiben, damit auch andere eine Chance haben.“ Ihr Rat: Wer „unter der Woche“ kommen kann, sollte das tun.

175 Schwimmer erlaubt

Und vielleicht am Wochenende Abkühlung in einem Freibad suchen. Allerdings: Auch hier soll Corona-bedingt der nötige Abstand gewahrt bleiben. „Maximal 550 Leute dürfen derzeit ins Freibad Dornberg“, sagt Schwimmmeister Enrico Lüdtke, der hier am Samstag Aufsicht hat. Auch im Becken soll es nicht eng werden, 175 Schwimmer sind zugelassen – „berechnet nach der Wasserfläche“. Bei 22,6 Grad Lufttemperatur (im Schatten gemessen) und angenehmen 23,5 Grad Wassertemperatur haben die ersten Bielefelder Lust auf Freibad bekommen. Alexander Lupp ist eigentlich ein regelmäßiger Besucher, in dieser Saison aber zum ersten Mal hier, um seine Bahnen zu ziehen.

Rund um den Obersee

Ganz ohne Limit ist die Besucherzahl am Obersee, den man auch mit kleinen Kindern entspannt umrunden kann. Kamila und Sebastian Damrot sind mit ihrem Nachwuchs aus Heepen gekommen, weil Philipp hier ohne Gefahr mit seinem kleinen Rad fahren kann. Und für Abwechslung sorgt zwischendrin der Spielplatz. Andere gingen mit Decken in einen der Parks, entspannten beim Lesen, Boccia oder Frisbee.