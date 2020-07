Um kurz nach 23 Uhr krachte ein Motorradfahrer mit seinem Krad in einen BMW. Ungewöhnlich für die ermittelnden Polizeibeamten: die beiden kannten sich. Als die Feuerwehr zusammen mit dem Rettungsdienst eintraf, wurde der am Boden liegende 34-jährige Kradfahrer medizinisch versorgt.

Seine Honda lag einige Meter weiter im Grün. Ein Notarzt bereitete den auf dem Seitenstreifen liegenden Bielefelder auf die Fahrt ins Krankenhaus vor. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen, von einer Beckenfraktur sei die Rede. Der Fahrer des 5er BMW, ein 32-jähriger Bielefelder, musste ebenfalls ins Krankenhaus. Allerdings lediglich zur Blutprobenentnahme, da dieser nach Alkohol roch.

Unfall auf der Jöllenbecker Straße 1/4 Foto: Christian Müller

Foto: Christian Müller

Foto: Christian Müller

Foto: Christian Müller

Wendemanöver zu spät bemerkt

Polizisten nahmen den Unfall auf und fertigten zur Beweissicherung ein Monobild an. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren beide hintereinander die Jöllenbecker Straße stadtauswärts. Etwa 30 Meter nach der Einmündung Telgenbrink drehte der BMW-Fahrer sein Fahrzeug auf der Straße, da er nach rechts in den Telgenbrink einbiegen wollte. Der hinter ihm fahrende Kradfahrer bemerkte den U-Turn des 32-Jährigen zu spät, krachte in die vordere linke Seite des BMW und schleuderte auf die Straße.

Der Gesamtsachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Motorrad erlitt bei dem Unfall Totalschaden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Jöllenbecker Straße blieb bis etwa 1 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die Bus-Linie 154 in Richtung Stadt verspätete sich.