Mangel an Kinderärzten in Bielefeld verschärft sich

Dr. Sabine Domm praktiziert noch bis zum 30. September dieses Jahres in der Praxis in der Spindelstraße. Sie gilt als eine kompetente, ruhige Ärztin. Als Allgemeinmedizinerin hat sie zuletzt nach Auskunft einer Mitarbeiterin in der Praxis nicht nur Erwachsene, sondern auch etwa 500 bis 600 Kinder behandelt. Deren Eltern müssen sich jetzt andere Kinderärzte suchen. Das Problem: Viele Praxen nehmen keine Kinder mehr auf, haben lange Wartelisten, weil deren Kapazitäten selbst nicht mehr ausreichen. Einige Mädchen und Jungen mit besonderem Krankheitsbild hat Dr. Domm persönlich versucht zu vermitteln, aber das ist nur ein geringer Teil. Der Rest muss in Bielefeld suchen oder zum Teil in Nachbarstädten oder -gemeinden fündig werden. Das ist aber zum Teil mit längeren Fahrzeiten verbunden.

Pro Arzt 2000 Kinder

Auch um einen Kinderarzt oder -ärztin als Nachfolger hat sich Dr. Domm bemüht. Leider ohne Erfolg, hieß es gestern aus ihrer Praxis. Ihr Nachfolger ist Dr. Yusef Charemo, ein Internist, der ab Oktober dieses Jahres in der Praxis gemeinsam mit Dr. Ernst F. Lammert praktizieren wird.

28,5 Stellen in Vollzeit gibt es nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL) in Bielefeld. Diese Mediziner kümmern sich derzeit um knapp 60.000 Kinder. Das bedeutet: Jeder Kinderarzt behandelt in Bielefeld mehr als 2000 Mädchen und Jungen. Obwohl die Ärzte diese Anzahl für deutlich zu hoch halten und die Situation bereits jetzt schon dramatisch ist, spricht die Kassenärztliche Vereinigung von einer Überversorgung in Bielefeld. „Der kinderärztliche Versorgungsgrad in Bielefeld beträgt 103,7 Prozent. Somit ist die Versorgung mit Kinderärzten in Bielefeld momentan statistisch gesehen als stabil zu bezeichnen“, sagt Jana Elbert, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung. Zuletzt seien in Bielefeld zusätzliche Niederlassungsmöglichkeiten für Kinderärzte geschaffen worden. So könnten sich noch zwei weitere Kinderärzte in Bielefeld niederlassen, bis der Planungsbereich aufgrund einer statistischen Überversorgung für Neuzulassungen gesperrt werde.

Situation wird schlimmer

„Wenn aber keine Nachfolger aufgrund der allgemein schwierigen Rahmenbedingungen für Ärzte gefunden werden, helfen freie Planstellen niemandem“, sagt Dr. Marcus Heidemann. Der Kinderarzt ist Sprecher der 28 Bielefelder Kinderärzte. In den kommenden Jahren würden einige seiner Kollegen in den Ruhestand gehen. „Wir brauchen jetzt schon doppelt so viele Nachfolger, um die Verluste langfristig kompensieren zu können. Somit wird sich die Situation weiter verschlechtern.“ Dr. Heidemann kritisiert, dass die Kassenärztliche Vereinigung stets auf ihre Vorgaben hinweist, die erfüllt seien. Er hält die Bedarfszahlen für nicht mehr zeitgemäß, weil sie auf Grundlagen uralter Betrachtungen basieren. Durch eine Vielzahl von Dokumentationspflichten sei der Zeitaufwand pro behandelndes Kind enorm gestiegen. Die Vielzahl von U-Untersuchungen bei Kleinkindern, die zwar richtig ist, aber Zeitin Anspruch nimmt, aber auch neue Krankheitsbilder wie beispielsweise ADHS, führten dazu, dass der alte Schlüssel der Kassenärztlichen Vereinigung nicht mehr zugrunde gelegt werden könne. „Wenn hier nicht gehandelt wird, fliegt uns das System um die Ohren“, sagt Dr. Heidemann.

Anders als der Bielefelder Arzt hält die KVWL die Altersstruktur derzeit für ausgewogen. Demnach seien nur 34 Prozent der Kinderärzte älter als 60 Jahre und 35 Prozent jünger als 45 Jahre. Laut Dr. Heidemann zeige diese Statistik ja geradezu, auf welche gravierende Situation es in nächster Zeit hinauslaufe.

Die KVWL macht in dem Zusammenhang auf ihre Nachwuchskampagne „Praxisstart“ aufmerksam, die seit 2014 laufe. Damit soll die Nachwuchsgewinnung in der ambulanten Versorgung verbessert werden mit dem Ziel, die ambulante Versorgung stärker in den Fokus von Klinikärzten, Weiterbildungsassistenten und Medizinstudierenden zu rücken.

Bislang offenbar ohne Erfolg. Zumindest in Bielefeld.