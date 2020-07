Sperrung der Friedenstraße sorgt bei Anliegern für Ärger

Die Friedenstraße ist nun eine Sackgasse, die Ausfahrt in die Alfred-Bozi-Straße nicht mehr möglich. Der Autoverkehr wird über die Karl-Eilers- und Arndtstraße zur Elsa-Brandström-Straße umgeleitet. Das hat für Anlieger und Einzelhandel erhebliche Einschränkungen zur Folge. Wie etwa für den „Fotospezialisten Bielefeld“. Die Ausfahrt von seinem Parkplatz vor dem Fachgeschäft ist durch eine automatische Schranke geregelt. Am Montagmorgen wurde vor diese Schranke noch eine weitere Absperrung gestellt.

„Das ist so nicht akzeptabel“

Um aus der Friedenstraße herausfahren zu können, muss noch eine zweite Absperrbake passiert werden. „Wir müssen also zweimal ein- und wieder aussteigen, die Baken öffnen und wieder schließen, um mit dem Auto die Friedenstraße verlassen zu können“, ärgert sich Fotospezialist-Geschäftsführer Werner Bohnensteffen. Die Absperrgitter und die Container der Baufirma Strabag würden den Zugang zu seinem Fotoladen erschweren. Außerdem würden durch die neue Verkehrsregelung in Ermangelung einer Alternative nun ständig Radfahrer über den Bürgersteig direkt vor seinem Ladeneingang fahren, erklärt Bohnensteffen. Auch die Patienten des Ärztehauses mit Apotheke nebenan – der Eingang ist hier zusätzlich mit einer Rollstuhlrampe versehen – seien stark betroffen. „Das sind zum Teil gehbehinderte Menschen. Das alles ist ein Unding und so nicht akzeptabel. Das ist so auch nicht abgesprochen gewesen“, echauffiert sich Werner Bohnensteffen, der hinzufügt: „Das machen die Kunden auch nicht mit.“

„Für den Anliegerverkehr ist die Durchfahrt gestattet. Die Absperrungen können per Hand geöffnet und wieder geschlossen werden“, erklärt Matthias Scharbert vom Projektteam für den Jahnplatzumbau im städtischen Amt für Verkehr. Für den Ärger des Einzelhandels und auch der Fußgänger, die seit Montag weitere Wege auf sich nehmen müssen, zeigt Scharbert durchaus Verständnis. „Das ist jetzt erstmal alles neu und muss sich noch einpendeln.“ Während einer Baubesprechung an diesem Dienstag sollen die Beschwerden mit auf die Tagesordnung genommen werden, hieß es von Seiten der Strabag.

Demontage beginnt

Das Areal von der runden Imbissbude am Jahnplatz bis einige Meter hinter die Ecke Friedenstraße/Alfred-Bozi-Straße ist am Montag eingezäunt worden. „In den nächsten Tagen werden die Schilder, Ampeln und Fahrrad-Bügel demontiert. Danach erfolgt die Aufnahme der Oberfläche“, erklären die Straßenbaumeister Marco Börger und Markus Trappe (Strabag). Insgesamt zehn Monate soll diese Bauphase in Anspruch nehmen. „Bislang liegen wir voll im Plan, aber wir sind ja auch erst in der dritten Woche“, sagt Matthias Scharbert.

Mauer wird versetzt

Auch mitten auf dem Jahnplatz gehen die Arbeiten weiter. Nachdem in der vergangenen Woche die Haltestellen-Dächer vor dem Café Europa abgerissen worden sind, werden dort die Beton-Fundamente entfernt, damit im Anschluss Leitungsarbeiten beginnen können.

Und auch im Baufeld Ost an der bereits aufgerissenen Friedrich-Verleger-Straße beginnt eine nächste Phase. Hier finden nun Hausanschluss- und Kanalarbeiten statt. Außerdem muss die Mauer zum angrenzenden Alten Friedhof in Teilen versetzt werden, um Platz für eine künftige Bushaltestelle zu schaffen. Der Zugang zum Friedhof ist nur über die Körnerstraße möglich.

„Bislang hat es insgesamt wenig Rückstau gegeben“, betont Matthias Scharbert vom Verkehrsamt. Er hofft, dass zudem die Zahl der Falschfahrer an der Großbaustelle sinken wird. Wie berichtet, hatte die Polizei in der vergangenen Woche erneut mehr als 60 Bußgelder an einem Vormittag aussprechen müssen.

Der Umbau des Jahnplatzes soll Ende Juni 2022 abgeschlossen sein. Veranschlagt sind dafür Kosten in Höhe von 18 Millionen Euro.