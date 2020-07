Am Ausbildungsmarkt sind „noch viele Chancen“ vorhanden

Doch in welchen Ausbildungsberufen sind noch viele Ausbildungsplätze unbesetzt? Statistisch kamen im Juni in NRW auf jeden unversorgten Bewerber 1,14 unbesetzte Azubistellen. 45.436 unbesetzte Ausbildungsplätze standen 39.839 Jugendlichen, die noch keinen Ausbildungsplatz finden konnten, gegenüber.

Viele Jugendliche wollen Tierpfleger werden

Theoretisch müsste also jeder Jugendliche eine Lehrstelle finden. In der Praxis gibt es bei einigen Berufen jedoch eine zu große Nachfrage. So suchen in diesem Jahr etwa landesweit wieder viele Jugendliche eine Ausbildung als Tierpflegerin oder Tierpfleger. Auch für junge Menschen mit dem Berufswunsch im Bereich Mediengestaltung oder Immobilienwirtschaft gebe es in NRW nur noch wenige freie Angebote.

Die besten Chancen, noch eine gute Stelle zu finden, haben wieder Verkäuferinnen und Verkäufer in Bäckereien oder Fleischereien, aber auch Jobs in der Kunststoffherstellung und Metallerzeugung. Auch in der Gastronomie fällt es Arbeitgebern schwerer, Ausbildungsstellen zu besetzen.

Arbeitgeber dürfen Ausbildung nicht vernachlässigen

Auch regional gibt es in NRW große Unterschiede am Ausbildungsmarkt. Im Bergischen Land suchen mehr junge Menschen eine Ausbildungsstelle, als Stellen gemeldet sind: Auf 100 Bewerber kommen rechnerisch 83 Lehrstellen (Faktor 0,83). Hingegen haben es Arbeitgeber im Rheinland (1,2), in Südwestfalen (1,56) und vor allem im Münsterland (1,94) zunehmend schwerer, Ausbildungsplätze zu besetzen. Ausgeglichen ist die Relation von Bewerbern und unbesetzten Ausbildungsstellen in Ostwestfalen-Lippe (1,04) und im Ruhrgebiet (0,96).

Wichtig aus Sicht der Azubis: Sie verdienen je nach Branche und Region extrem unterschiedlich. So verdient der Friseur-Azubi in Thüringen im ersten Jahr durchschnittlich 325 Euro pro Monat, während der Baugewerbe-Azubi im Westen gegen Ende seiner Lehre auf bis zu 1580 Euro bekommt. Das geht aus einer Auswertung von 20 Branchen mit Tarifverträgen hervor, die das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht hat.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer fordert die Unternehmen derweil auf, jetzt nicht die Ausbildung zu vernachlässigen. Nach der Corona-Krise werde der Mangel an Facharbeitern wieder das Hauptwachstumshindernis der deutschen Volkswirtschaft sein. Die Gesellschaft werde nach wie vor älter. „Wir müssen unsere Betriebe verjüngen, sonst bleiben wir irgendwann stehen“, sagte der Verbandschef der „Augsburger Allgemeinen“. „Es ist nämlich nicht der Bedarf nach unseren Waren und Dienstleistungen zusammengebrochen“, erläuterte er. „Dieser Bedarf wird, wenn die Corona-Krise überwunden ist, auch hierzulande die Produktion erneut ankurbeln.“