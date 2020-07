In Fahrtrichtung Innenstadt werden die Auffahrten „Südring“ bis „Quelle“ durch die Polizei kurzzeitig (für etwa fünf bis zehn Minuten) voll gesperrt. Nach Abschluss der Arbeiten in dieser Fahrtrichtung werden die Auffahrten wieder freigegeben.

Anschließend werden die Auffahrten ab Ostwestfalen-Tunnel bis Johannistal in Fahrtrichtung Gütersloh durch die Polizei kurzzeitig (für etwa fünf bis zehn Minuten) voll gesperrt. Nach Abschluss der Arbeiten in dieser Fahrtrichtung werden die Auffahrten ebenfalls wieder freigegeben.

Zuletzt erfolgen in Fahrtrichtung Gütersloh noch Arbeiten in der linken Spur, wofür diese abgesperrt bleibt. Die anderen Fahrspuren in Richtung Gütersloh sind dann aber wieder nutzbar.

Die gesamten Arbeiten sollen gegen 13.30 Uhr abgeschlossen sein.