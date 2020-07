Tierschützer fordern Schließung aller Schlachthäuser

Die ideale Lebensweise wäre für Simon Anhut (Ariwa Bielefeld) und Angela Kruse (Bündnis) eine vegane, das heißt ohne Fleisch oder tierische Produkte wie Milch oder Eier. Dafür werben sie. Zumindest aber hoffen sie, mit der Demo Passanten zum Nachdenken anzuregen. Dazu will auch Bennecke beitragen, bekennender Veganer.

Tierisches Recht auf Unversehrtheit

Die Schlachthöfe zu schließen, sagt Kruse, sei nur konsequent, wenn man Tierrechte ernst nähme. „Auch Tiere haben ein Recht auf Leben und Unversehrtheit.“ Und das, ergänzt Anhut, werde ihnen „für den kurzen Gaumenkitzel“ verwehrt. Letztlich, so Kruse, werde durch die Massentierhaltung auch die menschliche Gesundheit gefährdet: „Die Tiere erhalten Antibiotika, die dann zunehmend für Resistenzen von Bakterien sorgen. Und zu viel Fleisch erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.“

Mit Blick auf die Corona-Pandemie sagt Anhut, dass 75 Prozent aller neuen Infektionskrankheiten auf Zoonosen zurückzuführen seien, also vom Tier auf den Menschen übergesprungen. „Wir verdrängen Tiere aus ihren Lebensräumen und kommen in der Folge näher mit ihnen in Kontakt.“ Dazu kämen Brandrodungen in den Regenwäldern, um Futter für Tiere anbauen zu können, Monokulturen und die Zerstörung von Lebensräumen. „Es klingt, als ob wir alles zusammenwerfen – weil aber tatsächlich alles mitein­ander zusammenhängt“, sagt Anhut.

Demo beginnt um 14 Uhr

Für die beiden Aktivisten ist klar, dass es ethische und ökologische Gründe gebe, kein Fleisch zu essen. „Unsere Form des Fleischkonsums ist nicht sinnvoll und ist nicht systemrelevant“, sagt Kruse. Davon möchten sie und ihre Mitstreiter am Samstag viele Bielefelder überzeugen.

Die Demo beginnt um 14 Uhr am Hauptbahnhof, von dort geht es durch die Innenstadt zum Rathaus zu einer Zwischenkundgebung. Das Ende ist für 18 Uhr am Hauptbahnhof geplant. Ordner – in Corona-Zeiten gilt, dass auf jeweils zehn erwartete Teilnehmer ein Ordner kommt – sollen für die notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern am Protestzug sorgen; zudem werden alle aufgefordert, Mund-Nasen-Schutzmasken zu tragen, auch wenn dies keine gesetzliche Auflage ist.