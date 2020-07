Er will doch nicht nur spielen...

Wir sind verabredet mit Michael Schaefer (43), dem Leiter der Bielefelder Diensthundestaffel. Er zeigt und erzählt uns, was Cujo alles kann. Wie er eingesetzt wird. Und dass er auch zubeißt, wenn es nötig ist. So agil, lernfähig und arbeitswillig der fünf Jahre alte Diensthund auch wirkt – schnell wird klar, dass mit diesem „Kollegen Spürnase“ bei echten Einsätzen nicht zu spaßen wäre. Wenn es sie überhaupt gegeben hat, lösen sich die Klischees von den berühmten TV-Hunden wie Kommissar Rex oder dem Partner mit der kalten Schnauze bei unserem Termin schnell in Luft auf. Nur zum Kuscheln – nein, allein dafür ist der Malinois-Herdermischling nicht zu haben. Er ist als Schutzhund ausgebildet worden und wird unter anderem bei der Personensuche eingesetzt.

Nachts im Einsatz

Cujo kann das, wovon viele Hundebesitzer nur träumen. Sitz, Platz, Fuß – es scheint fast so, als würden diese Kommandos den ausgebildeten Polizeihund unterfordern, weil er die Befehle wie im Schlaf zu beherrschen scheint. Bei der simulierten Tätersuche im Gebüsch vor dem Bielefelder Polizeipräsidium wirkt Cujo schon interessierter. Selbst der Fotograf gerät in seinen wachen Blick, aber Cujo verwechselt ihn zum Glück nicht mit dem fiktiven Täter.

In der Haut eines Verbrechers möchte man nicht stecken, wenn Michael Schaefer mit seinem Diensthund im Einsatz ist. „Manchmal reicht es bei Einsätzen schon, ihn nur zu zeigen. Mit einem Löwen legt man sich ja auch nicht an“, sagt er.

Überwiegend auf Streife ist der Leiter der Diensthundestaffel mit Cujo im Einsatz. Meist nachts. Zum Beispiel, wenn Täter flüchtig sind. „Wir sind mit unserer Leitstelle immer in Verbindung. Bei einem Einsatz kann Cujo dann möglicherweise schnell helfen.“

Michael Schaefer erzählt, dass der Hund in der Lage ist, einen großen Radius nach Tätern oder Gegenständen abzusuchen, nur mit einer langen Leine mit seinem Führer verbunden. Wenn der Polizeihund einen flüchtigen Täter findet, „stellt“ er ihn. Der Fachmann spricht von „verbellen“. „Wenn es sein muss, kann er auf Kommando auch zupacken“, sagt Michael Schaefer.

Das Leben mit einem Polizeihund

Die Bielefelder Diensthundestaffel hat ihren Sitz in der Lerchenstraße. Von hier aus nehmen die acht Diensthundeführer mit ihren Tieren den Dienst wahr. In Schloß Holte-Stukenbrock werden die Polizeihunde ausgebildet. Cujo kam aus Schleswig-Holstein nach Ostwestfalen. Dort war er bei einer ehemaligen Hundeführerin aktiv. „Als mein vorheriger Hund Chucky an Krebs starb, habe ich dann Cujo bekommen.“

Der Leiter der Diensthundestaffel erzählt vom täglichen Leben mit einem Polizeihund. „Er ist ständig bei mir. Bei Einsätzen, aber auch sonst“, sagt er. Wenn Cujo und er nicht gerade im Dienst sind, muss der Hund trotzdem gut versorgt, beschäftigt und trainiert werden. Mit ihm „Gassi“ gehen – das macht Michael Schaefer selbst oder auch ein Kollege der Diensthundestaffel. Nur wenn die Familie privat zum Bummeln in die Stadt fährt, ist Cujo nicht an der Leine dabei. „Das wäre zu gefährlich, weil der Hund ganz plötzlich Witterung aufnehmen könnte. Er ist nunmal ein Polizeihund.“ Seine Ehefrau und auch sein Sohn (5) wissen mit dem Tier gut umzugehen. Und dazu gehören auch Streicheleinheiten und das Ausruhen im Hundekörbchen.

Und was kann Cujo noch? Anders als vermutet, bellt der Polizeihund nicht, wenn beispielsweise der Postbote an der Haustür klingelt. „Das ist eine Frage des Trainings“, sagt der 43-Jährige.

Strenge Regeln gelten für ein anderes „Mitglied der Familie“ nicht: Norbert (3), ein Prager Rattler, mischt bei den Schaefers auch mit. Gegen den größeren Cujo wirkt dieser Hund allerdings wie ein Floh. Angst muss der Kleine aber nicht haben. Wenn es brenzlig wird, ist die Polizei ja schnell da...

Ein Team: Der Leiter der Bielefelder Diensthundestaffel hat seinen Polizeihund im Einsatz immer dabei. Foto: Bernhard Pierel

Tätersuche: Wenn Cujo Witterung aufnimmt, findet er zumeist blitzschnell Gegenstände oder auch flüchtige Täter. Foto: Bernhard Pierel