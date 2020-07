Von bissig bis schonungslos

Karten gibt es von sofort an im Vorverkauf. Entweder bei der Touristinformation, Telefon 0521/516999, oder online zum Beispiel auf der Homepage von Zweischlingen.

Den Auftakt gestaltet der Kabarettist Fredric Hormuth am Samstag, 1. August, 21 Uhr, mit seinem Programm „Bullshit ist kein Dünger“. Trump twittert, Gauland giftet und Naidoo nölt. Heidi Klum hat leider kein Foto für dich und im Radio ist noch immer andauernd dieser Seitenbacher. Überall wird so viel Mist geredet. Und aus diesem Bullshit erwächst nichts Produktives, er macht nur alles platt und stinkt. Da kommt Frederic Hormuth ins Spiel. Er ist der Buzzer. Hormuth findet den Bullshit überall. Bei der Bundeswehr, im Krankenhaus, im Fußball, auf dem Arbeitsmarkt, im Kabarett und zu Hause.

Jede Show ist ein Erlebnis

Weiter geht es am Samstag, 8. August, mit Jakob Heymann . Der Musikkabarettist tritt ab 21 Uhr mit seinem Programm „volle Akkus, leere Herzen“ an. Jakob Heymann hat das gewisse Etwas. Seine Stimme geht unter die Haut, öffnet das Herz und lässt Tränen lachen. Mit seinen Texten und Liedern schafft er es, aus jedem Genre einen neuartigen und unterhaltsamen Moment herausfiltern zu können: Es wird geschmunzelt, gegrübelt, gefeiert und vor allem viel gelacht.

Ob als Schlagersänger, Lagerfeuergitarrist, Rapper oder als Comedian: Mit seiner Vielseitigkeit macht Jakob Heymann jede seiner Shows zu einem Erlebnis, das an Vielfältigkeit kaum zu überbieten ist. Dabei ist der Humor seiner Texte liebevoll und zärtlich, aber auch bissig und schonungslos.

Spaßpädagogik für die Familie

Am Samstag, 15. August, ermutigt der Comedian Matthias Jung sein Publikum mit „Chill mal“, einem Programm über die Pubertät. Ab 21 Uhr geht es um hitzige Diskussionen über Schule, Zimmer aufräumen, Helfen im Haushalt und Hygiene. Der Diplom-Pädagoge und Deutschlands lustigster Jugendexperte geht mit der lang erwarteten Fortsetzung seines Erfolgsprogramms “Generation Teenietus” in die nächste Runde und gibt interessante wissenschaftliche Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne der Teenies. Das ist Spaßpädagogik für die ganze Familie.

Schließlich macht die Komische Nacht am Donnerstag, 20. August, auch im Zweischlingen Station. Der Comedy-Marathon beginnt um 19 Uhr und gilt als Deutschlands erfolgreichstes Live-Comedy-Formate. In den schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde bei dieser einzigartigen Show einen ausgelassenen Abend – mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker. Präsentiert wird ein Querschnitt durch die Comedyszene in Deutschland.

Trennkost ist kein Abschiedsessen

Am Samstag, 29. August, insistiert Daniel Helfrich schließlich: „Trennkost ist kein Abschiedsessen“. Der Klavierkabarettist fragt sich zum Beispiel, was passiert wäre, wenn Adam sich von Eva getrennt hätte? Wäre uns allen dadurch viel erspart geblieben? Oder wie trennt sich eigentlich ein Informatiker? Durch Steuerung - Alt - Entfernen?

In seinem neuen Programm „Trennkost ist kein Abschiedsessen“ befreit Daniel Helfrich das Thema „Trennung“ von seinem schlechten Ruf und entdeckt darin vor allem eines: riesengroßen Spaß. Und der beginnt um 21 Uhr.