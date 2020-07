Stand Donnerstagvormittag gibt es in Bielefeld 546 Infizierte, vier mehr als am tag zuvor. Aktuell infektiös davon sind 45, 496 sind inzwischen genesen. Fünf Personen sind in Bielefeld in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben.

In Quarantäne befinden sich aktuell 265 Personen. Das sind 34 mehr als am Vortag. Die Neuinfektionsrate in den letzten sieben Tage liegt nun bei 10,9 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 37 Neuinfizierten.