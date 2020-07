Ganz schön pfiffig

Aktuell dreht der Schüler der Grundschule Hoberge-Uerentrup daher mit einem Bauchladen voller Steine seine Runden durch Bielefeld – immer in Begleitung von Mutter Pia Schaffkath. „Wir waren schon im Oetkerpark und auf dem Siggi. Die Steine gehen gut weg. Eigentlich wollte ich nur 50 verkaufen, aber da sie gut laufen, habe ich auf 100 erhöht“, erzählt Silas, der am Mittwochvormittag mit seinem Bauchladen spontan in der Bielefelder Stadtredaktion des WESTFALEN-BLATTS vorstellig wird und auch dort einige begeisterte Abnehmer findet. Auch dem Oberbürgermeister hätte Silas gerne einen Stein verkauft. „Doch das Rathaus war zu“, bedauert der Junge.

Idee kam im Urlaub

Die Idee sei ihm im Urlaub auf Langeoog gekommen. Da kochte der Fall Tönnies gerade in den Medien hoch. „Ich finde es schockierend, wie Tiere behandelt werden. In diesem Zusammenhang ist mir das Dorf Sentana wieder eingefallen. Zusammen haben wir lange überlegt, wie man den Tieren helfen und das Dorf Sentana unterstützen könnte“, berichtet Silas, der gerne malt und zeichnet. Und so wurde die Idee mit den bemalten Steinen geboren und zuhause flugs umgesetzt.

Zunächst wurden Steine gesammelt und deren Form auf Papier übertragen. Darauf fertigte Silas eine bunte Bleistiftzeichnung von je einem Tier des Dorfs Sentana an. Sein zeichnerisches und wiedererkennbares Markenzeichen sind dabei die großen runden Glupschaugen. Schließlich wurde diese Zeichnung mit Kleister auf einen Stein geklebt und das ganze mit Biolack fixiert. Entstanden ist ein Sammelsurium individuell gestalteter Steine. Jeder ein Original. Sie können ganz praktisch als Briefbeschwerer oder zu Dekozwecken eingesetzt werden. „Den schönsten Stein habe ich mir selbst gekauft“, sagt der geschäftstüchtige Schüler, der ja an jedem verkauften Stein 50 Cent verdient und das Geld in ein weiteres Hobby investieren möchte. „Ich sammele Siku-Autos von Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen“, erzählt Silas. Da werden nach Abschluss seines gemeinnützigen Projekts wohl einige Neuanschaffungen in eigener Sache möglich sein.