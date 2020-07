Bielefeld (WB/cm). Aufmerksame Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Weststraße in Bielefeld meldeten am Donnerstag gegen 18.20 Uhr einen Rauchmelder-Alarm. Aus einer Dachgeschosswohnung drang dichter Qualm. Der 64-jährige Bewohner musste ins Krankenhaus.

Von Westfalen-Blatt