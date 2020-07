Nach Hundeattacke: Mädchen (10) schwer verletzt im Krankenhaus

Kind kletterte vergnügt

Es ist Mittwochabend. Marlena Piekarek (42) möchte mit ihren zwei Kindern noch eine kleine Runde drehen. Wiktoria ist zehn und ihr kleiner Bruder Antoni zwei Jahre alt. Die drei wollen auf den Spielplatz in der Straße Am Brodhagen, keine 50 Meter vom Wohnhaus in Gellershagen entfernt. Dort sind sie gerade zu Gast bei ihrer Schwester und deren Mann. Kurz vor halb neun. „Ich spielte mit meinem kleinen Sohn im Sandkasten. Wiktoria turnte fröhlich an der Kletterstange“, sagt Marlena Piekarek in polnischer Sprache. Ihre Nichte Dominika Dudek übersetzt. Die Mutter hat Tränen in den Augen, ringt um Fassung. „Plötzlich war dieser Hund da“, erzählt sie. „Er lief zu den drei Jugendlichen, die sich an der Tischtennisplatte aufhielten. Das Tier ließ erst von ihnen ab und rannte dann in Richtung meiner Tochter. Ich habe Wiktoria noch zugerufen, sich schnell auf der Rutsche in Sicherheit zu bringen.“ Zu spät.

Das Tier, vermutlich ein grauer Staffordshire-Terrier, beißt dem Mädchen zwei Mal in den Oberschenkel. Das Kind schreit, weint, steht unter Schock. Die Mutter eilt zur Hilfe und geht dazwischen. Eine blonde, junge Frau mit einem Tattoo am Arm, die mit dem Hund auf dem Spielplatz war, soll laut der Mutter noch gesagt haben „ich hab ihn gleich“ – und verschwindet dann gemeinsam mit einem Mann und dem Hund vom Spielplatz. Er hat die Leine noch in der Hand, mit der das Tier allerdings nicht gesichert war. Mann und Frau kümmern sich nicht. Sie lassen das verletzte Kind und die verzweifelte Mutter zurück.

Fünf Tage im Krankenhaus

Die Zehnjährige ist schwer verletzt, ihr linker Oberschenkel blutet an zwei Stellen. Marlena Piekarek, die nicht gut Deutsch spricht, eilt zum Haus, holt Hilfe. Ihr Schwager ruft die Polizei. In wenigen Minuten ist der Rettungswagen da. Wiktoria wird ins Kinderkrankenhaus Gilead I gebracht. Das Mädchen hat es böse erwischt. Zwei Löcher im Oberschenkel, eins davon muss genäht werden. „Die Ärzte haben die Wunden gesäubert, einen Schlauch gelegt“, sagt die Mutter. Das Kind muss etwa fünf Tage im Krankenhaus bleiben. Ihr Vater war in der polnischen Heimat geblieben, wird in Kürze in Gellershagen bei der Familie erwartet.

Von dem Hundehalter oder der -halterin fehlt bislang jede Spur. Es gibt laut Polizei allerdings erste Zeugenhinweise. Die Frau auf dem Spielplatz, möglicherweise die Hundehalterin, wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, lange blonde Haare, schlank, bekleidet mit einer rosa Jacke und einer hellen Hose. Außerdem trug sie ein weißes Basecap. Laut der Mutter des Opfers hat sie am Arm ein Tattoo. Der Mann, möglicherweise ihr Begleiter, wird nach Angaben der Polizei als südländischer Typ, mit dunklen Haaren und Bart beschrieben.

Polizei bittet um Hinweise

Von der Polizei befragte Passanten sagten aus, dass es sich möglicherweise um Hundehalter aus der Kopernikusstraße oder Gerhard-Hauptmann-Straße handeln könnte. Die Kripo bittet um Hinweise auf das Tier und die Hundehalter unter 0521/5450.

Das Landeshundegesetz verwendet den Begriff Kampfhund nicht. Es unterscheidet zwischen so genannten erlaubnispflichtigen und anmeldepflichtigen Hunden. In Bielefeld gibt es 205 erlaubnispflichtige Hundehaltungen, die der Behörde bekannt sind. Davon sind 48 Tiere der Rassen Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier und Kreuzungen damit.

Peta fordert Hundeführerschein

Deutschlands größte Tierrechtsorganisation Peta fordert nach der Beißattacke die Einführung eines Hundeführerscheins in Nordrhein-Westfalen. Erst am Sonntag wurde eine Vierjährige in Solingen von einem Hund ins Gesicht gebissen. „Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine. Dass der Hund in die Nähe des Mädchens gelangen und sie so schwer verletzen konnte, war verantwortungslos“, sagt Jana Hoger, Fachreferentin bei Peta.

Marlena Piekarek hofft, dass es ihrer Tochter bald besser geht. Ihre Schwester Danuta (53) unterstützt sie und ist im Krankenhaus fast die ganze Zeit bei Wiktoria. Denn die Mutter muss sich auch noch um ihren zweijährigen Sohn Antoni kümmern. Erschwerend hinzu kommt, dass die Anzahl der Besucher im Krankenhaus eingeschränkt ist. Wegen Corona.

Unter Schock: Wiktoria Piekarek (10) liegt schwer verletzt im Kinderkrankenhaus Gilead I. Foto: Bernhard Pierel

Vermutlich griff ein Staffordshire-Terrier das Kind auf dem Spielplatz an. Foto: dpa

Paul Kaiser (55), Onkel des Mädchens, hat die Polizei gerufen. Er kann nicht verstehen, dass der Hundebesitzer nicht geholfen hat. Foto: Bernhard Pierel