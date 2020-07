Polizeieinsatz am Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße - Mann (26) aus Werther gefasst

Bielefeld (WB). Bei einem räuberischen Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße ist am Donnerstagnachmittag der Filialleiter leicht verletzt worden. Er musste vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt werden.