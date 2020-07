Kind starb bei Herzuntersuchung

Vorfall liegt fast neun Jahre zurück

Das Mädchen der in Paderborn lebenden Familie wurde 2011 geboren, mit einem Herzfehler. Als es vier Monate alt war, sollte das Kleinkind im Herzzentrum Bad Oeynhausen operiert werden. Dem Eingriff vorgeschaltet war eine Herzuntersuchung mittels eines Katheders – und die endete tragisch: Der Ballon des Herzkatheters platzte, das kleine Mädchen starb.

Was tatsächlich zu dem furchtbaren Ausgang der Untersuchung geführt hatte, wissen die Eltern bis heute nicht, wie ihr Rechtsanwalt Fabian Pantke erklärt: Zwar seien die Gerätschaften nach dem tödlichen Vorfall zur Begutachtung gesichert worden, dann habe sich aber herausgestellt, dass es sich nicht um die tatsächlich verwendete Spritze zum Befüllen des Katheder-Ballons gehandelt habe. Mit dieser Spritze, so der Paderborner Medizinrechtler, sei ein Gas in den Ballon geleitet worden – es sei zu klären, ob der Ballon etwa aufgrund zu hohen Drucks geplatzt sei.

Dass der Hersteller des Geräts wegen Mängeln haftbar gewesen wäre, sei in zwei Instanzen von Gerichten bereits verneint worden.

Assistenzarzt statt Chefarzt

Unklar für die Eltern des Mädchens sei nach wie vor, so Anwalt Pantke, warum ein Assistenzarzt die Untersuchung durchgeführt habe, obwohl seinerzeit mit dem Herzzentrum eine Chefarztbehandlung ausdrücklich vereinbart worden sei.

Die Klinik habe nach dem Vorfall nur sehr zurückhaltend informiert und angegeben, der Chefarzt sei zu einem Notfalleinsatz gerufen worden ­– Unterlagen, darunter auch die Untersuchungsergebnisse, habe die Klinik nach dem Tod des Kindes erst auf Intervention eines Anwalts herausgegeben. Auch eine Obduktion sei seinerzeit nicht angeboten worden.

Am Freitag beschäftigte sich die 4. Zivilkammer des Landgerichts Bielefeld in einem Arzthaftungsverfahren mit dem Vorfall. Den Paderborner Klägern gehe es nicht um einen Schadenersatz, sondern um die Wahrheit, sagte der Anwalt. Pantke: „Die ganzen Ungereimtheiten zu klären, ist das erste Anliegen meiner Mandanten.“

Dazu hatte das Gericht einige Zeugen geladen, aufgrund der coronabedingten Einschränkungen war einer der früheren Ärzte aus Wien per Video-Konferenz in den Gerichtssaal zugeschaltet, um seine Aussage zu machen, was die Verhandlung in die Länge zog.

Entscheidung erst in einigen Tagen oder Wochen

Eine Entscheidung fällte die Kammer am Freitag noch nicht. Das kann in einigen Tagen oder Wochen geschehen. Es sei denn, die Richter sehen noch weiteren Aufklärungsbedarf.